  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale İzmir'den hareket eden konteyner gemisi Çanakkale'de arızalandı

İzmir'den hareket eden konteyner gemisi Çanakkale'de arızalandı

İzmir Aliağa'dan İzmit'e gitmek üzere hareket eden konteyner gemisi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Panama bayraklı gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’den hareket eden konteyner gemisi Çanakkale’de arızalandı

İzmir Aliağa'dan İzmit'e gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi.

İzmir’den hareket eden konteyner gemisi Çanakkale’de arızalandı

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA