Mutfakta kanlar içinde bulundu

Çanakkale'de hemşire Fadime Y., sabah saatlerinde evinin mutfağında kanlar içinde bulundu. Esrarengiz olay, Esenler Mahallesi'nde bulunan Barışkent Sitesi'nde meydana geldi. 112'yi arayan Özgün Y. uyandığında annesini kanlar içinde mutfakta yaralı halde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Çok kan kaybeden talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu belirten Özgün Y. çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alınırken, apartman sakinleri tarafından, Fadime Y.'nin emekli astsubay olan eşinin gece geç saatlerde bir valizle apartmandan ayrıldığı ileri sürüldü. Yapılan tüm aramalara rağmen kedisine ulaşılamadı.