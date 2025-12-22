Çanakkale'de acı olay: Mühendislerin ölüm gecesi

KATLİAM GİBİ KAZA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde inşaat mühendisi 3 arkadaşın eğlenceden dönüş yolculuğu faciayla noktalandı. Ankara merkezli bir mühendislik firmasında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan 3 mühendis, önceki akşam saatlerinde bir otelde şirketleri tarafından düzenlenen iş yemeğine katıldı.
Gece 01.30 sıralarında gençler, mühendis Onur Aytekin Çalışkan'ın kullandığı araçla dönüş yoluna geçti. İddiaya göre, araç Lapseki yolunda polis kontrol noktasında durdurulmak istendi.
BEŞ KİŞİ CAN VERDİ
Polisin "dur" ihtarına uymayan gençler, Lapseki yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis, aracı takibe aldı.
Sürücü Çalışkan, Umurbey kavşağında aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Mustafa Soysal'ın (35) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonucu mühendisler Onur Aytekin Çalışkan (36), Osman Göksu (35) ve Doğukan Samet Er (32) ile diğer otomobilde bulunan Neslihan Kutluk Soysal ve kayınvalidesi Hanife Soysal (81) hayatını kaybetti.
YENİ EVLENMİŞLERDİ
Kazada hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Neslihan Kutluk Soysal'ın geçtiğimiz temmuz ayında evlendiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan eşi Mustafa Soysal'ın tedavisi sürüyor. Çiftin mutlulukları fotoğraflarda kaldı.