Çanakkale'de korkunç olay: Eski karı-koca otoparkta öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde boşanma davaları yeni sonuçlanan Barış Tekebaş ile Duygu Karabaş, otoparkta silahla vurulmuş olarak bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli R.Ş, bir barakada suç aletiyle birlikte yakalandı.









Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eski karı kocayı silahla öldüren zanlı yakalandı.



Fatih Mahallesi'ndeki arazide inşaat vinçleri bulunan R.Ş. (46) ile yan taraftaki yediemin otoparkında çalışan eski çalışanı Barış Tekebaş (23) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın boşanma davaları yeni sonuçlanan bir yıldır ayrı yaşadığı eski eşi Duygu Karabaş'ı (23) silahla vurdu.



İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.