Çanakkale Valisi Toraman, yeni yıla görev başında giren personelleri ziyaret etti!

Vali Toraman, polis ve jandarma kontrol noktaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi ve Mobil Göç Noktası'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde görevi başındaki ekiplerin yeni yılını tebrik eden Toraman, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Toraman, gazetecilere, yeni yıl dolayısıyla alınan tedbirleri sahada yerinde gözlemlemek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çanakkale'de şu ana kadar olumsuz bir hadisenin yaşanmadığını vurgulayan Toraman, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ekiplerimiz karada ve denizde faaliyetlerini yürütüyor. Gün boyu Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gıda ve yiyecek denetimlerini yaptı. Yine yapmaya devam ediyorlar." dedi.

2026'nın tüm Türkiye'ye sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Vali Toraman, şöyle devam etti:

"Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz fiyat etiket denetimlerini yapıyor. Öte yandan bizim 112 servisimiz 24 saat esasında vazifesinin başında ve her türlü ihbarı hızlı şekilde değerlendiriyorlar. Hastanelerimizde acil birimlerimiz, arkadaşlarımız her zaman 24 saat esasına göre vazife başındalar. Ambulanslarımız, ekiplerimiz ihtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar.

Bu vesileyle son olarak Yalova'da vazifesi başında şehit olan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Her türlü terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hayatını kaybeden polislerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

Vali Ömer Toraman'a, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci de eşlik etti.