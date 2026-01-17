Ölümünün sırrı günlükte saklı

ÇANAKKALE'DE 30 Aralık 2025 tarihinde Safiye Hüseyin Elbi Kız Öğrenci Yurdu'nda korkunç bir olay yaşandı. Arkadaşlarını ziyaret edeceğini söyleyerek yurda izinsiz giren Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencisi Havvanur Soğukkuyu, etüt odasında bir süre vakit geçirdikten sonra 8. katın penceresine çıktı. Genç kız, olayı fark eden yurt öğrencilerinin çığlıkları arasında kendisini boşluğa bıraktı. Güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Havvanur Soğukkuyu, hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soğukkuyu'nun arkadaşları genç kızın uzun bir süredir bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü, son dönemde ise içine kapanarak büyüye merak saldığını iddia etti. Ancak, talihsiz kızın en yakın sınıf arkadaşı D.O. hastanede arkadaşının ölümünden aileyi sorumlu tutarak babasına tepki gösterdi. Havvanur Soğukkuyu'nun babası ve kız arkadaşı arasında tartışma yaşandı.