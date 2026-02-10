Çanakkale’de akran zorbalığı

ÇANAKKALE'DE, kız öğrenci N.B. (14), Ş.B.A. (14) adlı kız öğrenci tarafından okul çıkışı darbedildi. E.Ş. (14) adlı öğrencinin ise o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilen olaya ilişkin, N.B.'nin ailesi suç duyurusunda bulundu. Baba Harun B., konuyla ilgili "Adli makamlara gerekli şikayetlerimizi yaptık. 9 günlük darp raporu alındı. Kızım şu an okula gidemiyor. Gece uyurken, yerinden sıçrıyor. Yolda yürürken arkasına bakar oldu. Şu an yemek de yemiyor. Bu tür psikolojik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Hastaneye gittik, psikolojik tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. Şu an savcılık aşamasında. Gelecek olan sonucu bekliyoruz" diye konuştu.