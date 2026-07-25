Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Çanakkale, Biga ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 13-21 Temmuz tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Toplam 41 jandarma personeli tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı skunk/kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik 4 farklı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 908 gram esrar maddesi, 511 gram a/m maddesi katkılı tütün, 44 kök kenevir bitkisi, 13 adet sentetik ecza hap, 8 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 bin 115 TL suçtan elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.