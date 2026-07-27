Geçmişin şifreleri İnkaya’da çözülüyor

Türkiye'nin tarih öncesi dönemlerine ışık tutan arkeolojik kazılar, her geçen yıl yeni bulgularla bilim dünyasına önemli veriler sunmaya devam ediyor. Batı Anadolu'nun en eski insan yaşamına ilişkin izler taşıyan noktalardan biri olan İnkaya Mağarası'nda yürütülen çalışmalar da bu kapsamda dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Bahadırlı köyüne 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Batı Anadolu'da keşfedilen ilk Paleolitik dönem mağarası olma özelliğini taşıyan İnkaya Mağarası'nda kazılar 10. sezonunda sürüyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle, Truva Bakır Madencilik ile T-Design Mühendislik Şirketi sponsorluğunda ve Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar yapılan kazılarda Orta Paleolitik Dönem'in sonu ile Üst Paleolitik Dönem'in başlangıcına tarihlenen 35 bini aşkın çakmak taşı ve bazalttan yontulmuş taş alet ile bu aletlere ait çok sayıda parça gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmalar, mağaranın yaklaşık 86 bin ila 22 bin 500 yıl önce insanlar tarafından kullanıldığını, bölgenin zengin su kaynakları ile taş ham maddesi ve besin olanakları sayesinde uzun süre yaşam alanı olarak tercih edildiğini ortaya koyuyor.

KÜLTÜR KATMANLARI

Batı Anadolu'daki fosil insan varlığının ortaya konulmasının yanı sıra Anadolu ile Balkanlar arasındaki Paleolitik Çağ insanının karşılıklı göçlerine ışık tutulmasının amaçlandığı kazıda, bu yıl ilk kez jeofizik yer altı görüntüleme, termal drone, çevresel DNA (eDNA) ve optik tarihlendirme yöntemleri birlikte kullanılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, bu yıl çalışmaların mağaranın üç farklı bölümünde yürütüleceğini söyledi. Kazıların ağırlıklı olarak mağaranın batısındaki "işlik" olarak değerlendirilen üretim alanında sürdürüleceğini belirten Özer, burada biriken dolgu toprağının kaldırılmasıyla bugüne kadar kapalı kalan batı girişinin ortaya çıkarılmaya başlandığını ifade etti. Özer, genişletilecek kazılar sayesinde mağara içerisindeki bozulmamış kültür katmanlarında ilk kez araştırma yapılmasının planlandığını dile getirdi.