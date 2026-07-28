Ayvacık açıklarında 43 göçmen kurtarıldı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan takip sonucunda "KB-103" botu tarafından düzenlenen operasyonla lastik bot durduruldu. Operasyonda Etiyopya, Eritre, Sudan
ve Mali
uyruklu, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler tarafından güvenli şekilde karaya çıkarılan yabancı uyrukluların kimlik tespit ve diğer işlemleri başlatıldı.