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Haberler Çanakkale Ayvacık açıklarında 43 göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 43 göçmen kurtarıldı

CENNETE ÜSTEMEL

Giriş Tarihi: Gazete

Ayvacık açıklarında 43 göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan takip sonucunda "KB-103" botu tarafından düzenlenen operasyonla lastik bot durduruldu. Operasyonda Etiyopya, Eritre, Sudan ve Mali uyruklu, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler tarafından güvenli şekilde karaya çıkarılan yabancı uyrukluların kimlik tespit ve diğer işlemleri başlatıldı.
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