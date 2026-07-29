Çanakkale'de iğrenç skandal! Detaylar kan dondurdu: 'Çimlere uzanıp...'

Son dakika haberleri... Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kız öğrenci G.N.İ., öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Genç kız uzaktan eğitim sürecinde sınıfta kimse olmadığı sırada derse gelen öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu'nun odasındaki kitapları bahane ederek 'derse odamda devam edelim' demesi üzerine ders işleyeceklerini düşünerek teklifi kabul etti.
G.N.İ. öğretim görevlisinin odasına gittiğinde Olkan Senemoğlu'nun psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyleyerek "Bir sorunun var gibi görünüyor. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" dedi.
"ÇİMLERE UZANALIM GÜNAH İŞLEYELİM"
Eşinden boşandığı öğrenilen Olkan Senemoğlu daha sonra öğrenciye "Bugün keyfin yok gibi baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" dedi. Bu sözler üzerine G.N.İ, korkarak odadan ayrıldı. Birkaç gün sonra ise Olkan Senemoğlu ders arasında genç kızın yanına gelerek mezuniyet balosuna katılıp katılmayacağını sorarak tacizlerini sürdürdü. İddiaya göre genç kızın omzuna elini atıp, tacizde bulundu.
GEÇMİŞTE 3 KEZ UZAKLAŞTIRILDI
Yaşananlardan rahatsız olan öğrenci, öğretim görevlisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma devam ederken Olkan Senemoğlu'nun 2018 ve 2019 yıllarında da tacize maruz kalan 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi.
Ayrıca Olkan Senemoğlu'nun dini değerleri alenen aşağılama suçundan da hakkında soruşturma yürütüldüğü tespit edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından üniversite yönetimi, Olkan Senemoğlu'nu açığa aldı. YÖK ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
YÖK "İHRAÇ" DEDİ MAHKEME JET HIZIYLA"HAYIR" DEDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında öğretim görevlisi cinsel taciz suçlamasıyla 24 Nisan 2026 tarihinde görevinden ihraç edildi. İhraç kararının hemen ardından Senemoğlu karara itiraz etti. Senemoğlu'nun Çanakkale İdare Mahkemesi'ne YÖK hakkında açtığı yürütmeyi durdurma davası geçtiğimiz hafta sonuçlandı.
Mahkeme bu kadarına pes dedirten bir karara imza attı. Öğretim görevlisi Senemoğlu'na yakın olan ve lehine ifade veren öğrencilerin ifadelerini dikkate alan mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
ÖĞRENCİLER DERSE GİRMEK İSTEMİYOR
YÖK, mahkemenin verdiği karara itiraz ederken yaşanan gelişmeler Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki tacize uğradığını iddia eden öğrencileri de tedirgin etti. İsmini vermek istemeyen öğrenciler, "Biz şikayetçi olduğumuz, bizi taciz eden bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz. Geçmişte 3 kez bu suçtan atılmış, sicili bu kadar karanlık bir hoca nasıl geri iade edilebilir" dediler.
Yaşanan gelişmelerin ardından onlarca öğrenci kararı protesto etmek amacıyla yeni eğitim yılında derslere girmeme kararı alırken, kararın altında imzası bulunan Mahkeme Başkanı S.A.'nın yakın zamanda aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde İdari Yargı Uygulamaları alanında yüksek lisans dersleri vermeye hazırlandığı ileri sürüldü.