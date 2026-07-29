Çanakkale'de iğrenç skandal! Detaylar kan dondurdu: 'Çimlere uzanıp...'

GEÇMİŞTE 3 KEZ UZAKLAŞTIRILDI Yaşananlardan rahatsız olan öğrenci, öğretim görevlisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma devam ederken Olkan Senemoğlu'nun 2018 ve 2019 yıllarında da tacize maruz kalan 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi.

ÖĞRENCİLER DERSE GİRMEK İSTEMİYOR



YÖK, mahkemenin verdiği karara itiraz ederken yaşanan gelişmeler Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki tacize uğradığını iddia eden öğrencileri de tedirgin etti. İsmini vermek istemeyen öğrenciler, "Biz şikayetçi olduğumuz, bizi taciz eden bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz. Geçmişte 3 kez bu suçtan atılmış, sicili bu kadar karanlık bir hoca nasıl geri iade edilebilir" dediler.