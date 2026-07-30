Çanakkale'deki taciz skandalında yeni gelişme: Mahkeme başkanının vereceği dersler iptal edildi!

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaşanan taciz skandalının ardından yürütülen soruşturmada YÖK, 16.10.2025 tarihinde öğretim görevlisi O.S.'yi Kamu görevinden çıkarma cezası vermişti. Bu karar; O.S.'ye 24.04.2026 tarihinde tebliğ edildi ve O.S.'nin üniversiteyle olan ilişiği de kesildi.
5
GÜNDE KARAR ÇIKTI
Kararın eline ulaşmasının ardından O.S., Çanakkale İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması için dava açtı. 03.07.2026 tarihinde dosyayı inceleyen mahkeme, 5 gün gibi kısa sürede 08.07.2026 tarihinde kararını verdi. Mahkeme O.S.'yi görevine iade etti.
Kararda "Davacının çalışma hayatının uzun vadede olumsuz etkileneceği ve bu sebeple de telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği kuvvetle muhtemel olduğundan hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2557 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 08.07.2026 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir" dendi.
DAKİKALAR KALA KARARA İTİRAZ
Mahkeme Başkanı S.A., üye hakim M.Ö.Ö. ve E.A.'nın aldığı bu karar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne 14.07.2026 tarihinde ulaştı. Rektörlük yedi günlük itiraz sürecine dakikalar kala Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne UYAP sistemi üzerinden başvurarak yürütmenin durdurulmasının iptaline karşı dava açtı.
BAŞKANIN DERS VERMESİ ONAYLANDI
Taciz davasında bu gelişmeler yaşanırken, mahkeme başkanı Dr. S.A.'nın aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde İdari Yargı ve Uygulamaları alanında yüksek lisans dersleri verme süreci de 23.06. 2026 tarihinde bölüm kurulunca onaylandı.
Yapılan değerlendirmede 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı döneminde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı için toplam 12 dersten 7 sinin açılması onaylandı. Siyasal ve Toplumsal Değişim Kuramları, Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Siyaset Biliminin Temel Kavramları, Bölge Planlama ve Bölgesel Kalkınma, Türk Siyasal Hayatında Güncel Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler derslerinin açılmamasına karar verildi. İdari Yargı ve Uygulamaları dersinin mahkeme başkanı hakim S.A. tarafından, diğer dersleri ise 7 dersin üniversitenin öğretim görevlileri tarafından verilmesi kabul edildi. Alınan kararlar, açılacak lisansüstü dersler ve öğretim görevlileri listesi Lisansüstü Enstitüsü'ne gönderildi.
Türkiye'ye duyulmasının ardından üniversitede yeni bir gelişme yaşandı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderdiği yazıyla mahkeme başkanı Dr. S.A.'nın vereceği dersi iptal etti. Enstitü, görevlendirmelerin güncellenerek tekrar gönderilmesini istedi. Öte yandan mahkeme başkanı Dr. S.A.'nın Adalet Bakanlığı'na ders vermek için başvuru yapmadığı ortaya çıktı.