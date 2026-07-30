SON DAKİKA: Çanakkale’de arazi yangını: 6 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Yangına havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan 15 arazöz, 2 dozer, 3 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 17 destek aracı ve 132 personel ile müdahale edildi.

6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.