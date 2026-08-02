Alevler Çanakkale'yi sardı: Bayramiç'teki yangın kontrol altına alındı





YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındı.