Alevler Çanakkale'yi sardı: Bayramiç'teki yangın kontrol altına alındı

Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
EKİP SAYISI ARTIRILDI
Yangını kontrol altına alabilmek için bölgedeki ekip sayısı artırıldı.
VALİ TORAMAN, SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ ALDI
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bayramiç'teki orman yangınını söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındı.