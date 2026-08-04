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Çanakkale'ye kritik uyarı! 2 gün boyunca yüksek yangın riski yüksek

Çanakkale'de hava şartları nedeniyle 2 gün boyunca yüksek yangın riski uyarısı yapıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise 'Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar, düşük nem. Bu süreçte vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.' ifadesi yer aldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’ye kritik uyarı! 2 gün boyunca yüksek yangın riski yüksek

Çanakkale'de yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın orman yangını açısından kritik hava şartları bekleniyor.,

Çanakkale’ye kritik uyarı! 2 gün boyunca yüksek yangın riski yüksek

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar, düşük nem. Bu süreçte vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Açık alanda ateş yakmayın. Sigara izmaritlerini tabiata atmayın. Anız yakmayın. Duman veya yangın gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Ormanlarımızı, tabiatımızı ve tüm canlılarımızı birlikte koruyalım. Bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açmasına izin vermeyelim" ifadelerine yer verildi.

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