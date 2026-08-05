CHP'li Gökçeada Belediyesi'nde büfe vurgunu iddiası: 3 yıllık peşin ödediği yere çivi bile çakamıyor!

Dolandırıldığını ve mağdur olduğunu iddia eden Uğurcan Kızılaslan, "18 Mart günü ben buranın ihalesine katıldım. 1 milyon 818 bin Lira Gökçeada Belediyesi'nin hesabına para ödedim. Daha sonra ihale karar pulları ve ihale ilan bedelleriyle yaklaşık 1 milyon 988 bin lira Gökçeada Belediyesi'ne para yatırdım. Daha sonra buraya bir yapı yapmak istedim. Ayın 9'unda kira kontratı imzaladık. 13'ünde gelip burada usulsüzce bir yıkım gerçekleşti. Daha sonra Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına müracaat ettim. Müracaatımın sonunca buraya hiçbir şekilde şu an bir yapı yapılamayacağını, bir ticari faaliyette bulunamayacağını, buranın kıyı kenar çizgisinde kaldığını, burada bir imar planının olmadığını öğrendim ve şok oldum.