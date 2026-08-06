Maraton’un katilleri her yerde aranıyor

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde bir at, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işkence edilerek öldürüldü. Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sünnet ve düğün organizasyonlarında kiralanan "Maraton" isimli atın sahibi Vahdet Özdemir, hayvanını otladığı alanda ölü buldu. Atın dört ayağının bağlandığı ve zarar gördüğü belirlenirken, olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Veteriner hekim tarafından hazırlanan raporun ardından Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.