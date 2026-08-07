Çanakkale bu acıya ağlıyor! Böcek ilaçlaması can almıştı: Oyun arkadaşlarından Yusuf'a son veda

"BEN ONDAN RAZIYIM, O DA BENDEN RAZI OLSUN..."

Baba Uğur Çanlı, cenazede gazetecilere, oğlunun çok acı çektiğini belirterek, "Çok uğraştım elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim acısını dindirdi, sevdiği için yanına aldı. Benim oğlum cennet kuşu. Yapabileceğimi yaptım. Ben ondan razıyım, o da benden razı olsun. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.