Çanakkale'de ilaçlama skandalı yeniden: 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın canına mal oldu

Çanakkale'de Çanlı ailesinin yaşadığı binada komşu dairede tahta kurusuna karşı yapılan ilaçlama, tarifsiz bir aile dramına neden oldu. İddiaya göre ilaçlamada kullanılan kimyasal maddeler yan daireye sızınca anne Sevda ile ailenin tek çocuğu olan 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı zehirlendi.