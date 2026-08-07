Çanakkale'de ilaçlama skandalı yeniden: 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın canına mal oldu

Çanakkale'de Çanlı ailesinin yaşadığı binada komşu dairede tahta kurusuna karşı yapılan ilaçlama, tarifsiz bir aile dramına neden oldu. İddiaya göre ilaçlamada kullanılan kimyasal maddeler yan daireye sızınca anne Sevda ile ailenin tek çocuğu olan 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı zehirlendi.
Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğun Çanlı, baygın halde bulduğu eşi ve oğlunu vakit kaybetmeden Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü.
AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU
İlk müdahale sonrası anne ve oğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen küçük Talha, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 21 Temmuz'da sünnet düğünü yapılan çocuğun ölümüyle sonuçlanan facia, İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın (1) apartmandaki haşere ilaçlamasında ölümcül fosfin gazına maruz kalarak hayatını kaybetmesini hatırlattı.
KÜÇÜK ALTAY DA AYNI SEBEPLE ÖLDÜ
İzmir Konak'a bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde 11 Kasım 2024'te 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinleri zehirlenmiş, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, olaydan 3 gün sonra yaşamını yitirmişti. Yapılan incelemede küçük çocuğun tarım depolarında kullanılan fosfin gazından zehirlendiği belirlenmişti.