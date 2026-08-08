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Çanakkale plajında tarihi mühimmat bulundu!

Çanakkale Kepez ilçesinde halk plajında savaştan kalma değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. İddiaya göre bir vatandaş tarafından denizde bulunan metal bir parça kumsala çıkarıldı.

ASKERİ MÜHİMMAT İNCELENMEK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahilde emniyet şeridi çekerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan askeri mühimmat incelenmek Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan vatandaşların sahildeki askeri mühimmata aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.

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