Çanakkale’de acı olay: Araçtan kaçmak isteyen motosikletli iki arkadaş park halindeki otomobile çarpararak can verdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Orgeneral Necdet Timur Caddesi üzerinde 34 MHB 171 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Abdülhamit Güler, ara yoldan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarında park halinde bulunan 17 AIE 092 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Güler ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Emirhan Çınar, ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güler ve Çınar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.