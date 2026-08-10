İki arkadaşın motosiklet tutkusu faciayla bitti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki Abdülhamit Güler, ara yoldan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan Abdülhamit Güler (18) ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Emirhan Çınar (17) metrelerce sürüklenerek ağır şekilde yaralandılar. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Güler ve arkadaşı Çınar ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında çok sayıda kırık bulunan Güler ve Çınar, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.