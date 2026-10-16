Çanakkale'de akran zorbalığı Murat’ın hayatını kararttı! Annenin acı feryadı yürekleri dağladı: Benim oğlum canlı cenaze





Karara itiraz edeceklerini söyleyen Avukat Şeyma Çimendere, "Verilen karar, takdir edilen ve hükme bağlanan ceza miktarı gereği tabii ki de tatmin edici bir karar olmadı bizim açımızdan. Mahkeme heyeti tarafından 5 yıl 9 ay gibi bir ceza takdir edildi. Bizim temennimiz şu yöndeydi ki; en azından bir takdiri indirim hali uygulanmasın. Ancak mahkemeler takdiren adli sicil sabıka kaydının daha önce var olmayışı ve mahkemenin gözü önünde, heyet önündeki hal tutum ve davranışlardan kaynaklı olarak cezai indirim uygulayabiliyorlar. Tabii ki belli bir durum ve şartlar da vardı ama ancak bunlar kanun sınırlarında uygulanabilir bir hal alıyordu. Bunun da dışına çıkılamıyordu. Bizim bu aşamadan sonra tek temennimiz yetkililerimizden, devlet temsilcilerimizden lütfen toplumun değişen şartlarına, durumlarına tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak uygun bir kanun revizasyonunun sağlanması. Bizim buradaki dezavantajımız da şu oldu; kanun değişti ama olay tarihin manasıyla yaş küçüklüğü cezai indirim kapsamından çıkarılsa dahi olay tarihi noktasında lehe kanununun uygulanması gerekiyordu. Maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşamasına tabi, yargı denetimine tabi bir karar. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız" dedi.