  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli'de bir kişi yanan aracının başında polisle tartıştı ardından kıyafetlerini çıkarıp kaçtı

'de bir kişi yanan aracının başında polisle tartıştı ardından kıyafetlerini çıkarıp kaçtı

Denizli'de bir kişi yanan aracının başında polisle tartıştı ardından kıyafetlerini çıkarıp kaçtı

13.09.2019, 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019,15:44

’de park halindeki aracının kunduklandığını iddia eden bir şahsı olay yerine gelen polislere tepki gösterdi. Polis sakinleştiremediği şahsı kelepçelemek isteyince bu defa şahıs kıyafetlerini çıkarıp, soyunarak kaçtı.

İlginç olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan 20 AAL 675 plakalı araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinlerine ellerine geçirdikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Ardından bölgeye gelen ve ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü ise olay yerinde bulunan polis ve çarşı ve mahalle bekçileri ile konuşmaya başladı. Daha sonra şahıs polisler ile tartışmaya başladı.

Polis mağdur olduğunu söyleyip, şahsı sakin olması konusunda uyardı. Ancak şahıs bağırmaya ve tehditlerine devam edince polis bu defa şahsı kelepçeleyerek gözaltına almaya çalıştı. Sonrasında ise şahıs polislerden uzaklaşarak soyunmaya başladı. Çıkardığı gömleğini beline sarmaya çalışan şahıs ardından 'ben evime gideyim' diyerek bağırmaya başladı. Şahıs daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis ise şahsı gözaltına almaktan vazgeçti.



Yanan aracının başında polisle tartışan ardından garip hareketler yapan şahıs gözlerden kayboldu. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, aracın kundaklama sonrası yanmış olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de bir kişi yanan aracının başında polisle tartıştı ardından kıyafetlerini çıkarıp kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN