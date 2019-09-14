“Baklan’da kaldığımız yerden devam”

Denizli Baklan’ın AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, seçimden sonra alt ve üstyapı çalışmalarını bitirdiklerini, canlı hayvan pazarını açtıklarını, tarım alanlarına ulaşımı düzenlediklerini, kentin sosyal ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını anlattı

Denizli'nin Baklan ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, belediye çalışmalarına seçimin ardından sabah iştimasıyla kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Baklan'a bağlı mahallelerde çalışmaların büyük oranda bitirildiğini, ilçe merkezinde belediye hizmetlerine ağırlık verdiklerini anlatan Gülsever, seçimden sonraki hizmetleri Yeni Asır'a anlattı. İlçe merkezinde alt ve üstyapıya ağırlık verdiklerine dikkat çeken Başkan, "İlçe merkezimizde 40 kilometrelik alanda kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hattını döşeyerek hizmete aldık. Üstyapı çalışmalarımız tamamlandı. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde 12 bin metrekare kilit taşı döşemesini de yaparak halkımızın hizmetine sunduk. İlçe merkezinde 800 metrekare alanda 24 bağımsız bölümden oluşan canlı hayvan pazarını kurban bayramına yetiştirdik. Baklan'da bu yıl kurbanlıklar yeni canlı hayvan pazarında, en hijyenik koşullarda alınıp satıldı" dedi.





Tarım alanınızdaki hizmetleriniz neler?

Sulu tarımın yapıldığı ilçemizde tarlalara ulaşımı sağlayan yolların düzgün olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle tarlalara ulaşımı sağlayan 155 kilometrelik stabilize yolda çalışma yaptık. Miras ve çeşitli sebeplerle tarım arazilerinin küçülmesine, bölünmesine izin vermiyoruz. Farklı kurumların da desteğiyle 22 bin dekar alanda toplulaştırmayı bitirip halkımıza tapularını dağıttık. İlçemizdeki toplulaştırmanın seçimden bu yana maliyeti 9 milyon lirayı buldu. İlçemizde su arıtma tesisimizi de bu sürede tamamlayıp hizmete soktuk.



Sosyal belediyecilik anlamında neler yaptınız?

Beyelli mahallemizde yaptırdığımız 8 bin metrekarelik sosyal tesisimizi açtık. Çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak için fidan dikim etkinlikleri düzenleyerek binlerce fidanı toprakla buluşturduk. İlçe sakini kadınlarımızla mesirek alanımızda etkinlikler yaptık. İlçemizin merkezinde ki Hüsamettin Dede Türbesi'nde geleneksel duamız ve hayır yemeğimizi belediye önderliğinde gerçekleştirdik.



Tarihi camiler ve terk edilmiş binalarla ilgili çalışmalarınız oldu mu?

Boğaziçi ve Tekke camilerinin restorasyonunu tamamladık. Aslına uygun restore edilen camilerimiz ibadete açıldı. Camilerimizin etrafına sosyal alanlar ve tuvaletleri belediye olarak yapıp bitirdik. İlçe merkezinde kaderine terk edilmiş 300 evin yıkımını, moloz temizleme işlemini yaptık. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6 şiddetindeki depremde biz bu temizliği yapmasak, ilçemizde depremin etkileri daha ağır ve üzücü olabilirdi.

HASAN DURNA