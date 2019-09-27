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'de kolanları güçsüz olan bina, bir kişinin itirazı yüzünden yıkılamıyor

Denizli'de kolanları güçsüz olan bina, bir kişinin itirazı yüzünden yıkılamıyor

27.09.2019, 16:19

'nin Pamukkale ilçesinde, 11 ev ve bir dükkan bulunan 47 yıllık binaya, güçsüz olması sebebiyle kararı çıktı. 11 aile kentsel dönüşüm için imza vermesine rağmen, iş yeri sahibi onay vermeyince bina yıkılamadı. Harabeye dönen binanın sakinleri ise 7 aydır kira ödüyor.

'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 45 yıllık bina, eski olması sebebiyle kentsel dönüşüme girdi. Binanın beton ve kolonlarının güçsüz olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden taşınarak, bir çoğu kiraya çıktı. 7 ay önce evlerinden ayrılan vatandaşlar, için imza verdi. Ancak binanın girişinde bulunan iş yerinin sahibi ise onay vermedi.

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