Denizli'de kolanları güçsüz olan bina, bir kişinin itirazı yüzünden yıkılamıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 11 ev ve bir dükkan bulunan 47 yıllık binaya, güçsüz olması sebebiyle kentsel dönüşüm kararı çıktı. 11 aile kentsel dönüşüm için imza vermesine rağmen, iş yeri sahibi onay vermeyince bina yıkılamadı. Harabeye dönen binanın sakinleri ise 7 aydır kira ödüyor.