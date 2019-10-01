Denizli’de 136 gramlık dev tavuk yumurtası ilgi odağı oldu

Denizli’de bir çiftlikte gezen tavuk diye adlandırılan tavuğun yumurtladığı 136 gram ağırlığındaki dev yumurta herkesi şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi yumurtanın üç sarılı olabileceğini kaydederek meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.

Pamukkale ilçesindeki çiftliğinde yumurta ve tavuk üretimi yapan Murat Parın, geçtiğimiz Pazar günü kümeste yumurtalarını toplarken gönderdiği manzara karşısından şaşkına döndü. Tavuklardan birisinin altında büyük bir yumurta olduğunu gören Parın hemen yumurtayı alarak teraziye götürdü. Terazide yumurtayı tartan Parın yumurtanın 136 gram geldiğini görünce ikinci bir şok yaşadı. Elinde dev bir tavuk yumurtasının olduğunu farkına varan Parın, ardından yumurtanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Dev yumurtanın fotoğrafını görenler ise birbirinden ilginç ve komik yorumlar yaptı. Parın ayrıca dev yumurtayı yumurtlayan tavuğun ise ağırlığının yaklaşık 2 kilogram geldiğini söyledi.





"BÜYÜK YUMURTA YUMURTACILARIN HAYALİDİR"

Yıllardır tavuk besiciliği yaptığını ve böyle bir yumurta ile ilk defa karşılaştığını dile getiren Parın, yaptığı açıklamada, fındık boyutunda olan 5 gramlık yumurta gördüğünü ama bu ağırlıktaki bir yumurta ile ilk defa karşılaştığını dile getirdi. Parın, "Biz normalde 63-72 gram ağırlığından yumurta görmeye alıştık. Birden bire yaklaşık 140 gram ağırlığında yumurta görünce şaşırdık ve garipsedik bu olayı. Büyük yumurta yumurtacıların hayalidir bu yüzden yumurtanın büyük olduğunu görünce bu da hoşumuza gidiyor. Yumurtacı olduğumuz için büyük yumurtalar görüyorduk ama bu kadar büyüğünü hiç görmemiştik. 5 gram kadar fındık büyüklüğünde yumurta görmüştüm ama bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm" diye konuştu.



Yumurtayı kırmayan Parın 3 sarılı olabileceğini de ifade ederek yumurtayı belli bir müddet saklayacağını sözlerine ekledi.

İHA