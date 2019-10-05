Denizli'de beton mikseri devrildi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri yola devrildi. Araç içerisine sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
Olay, Yardan Çayı bölgesinde meydana geldi. Cengiz K.'nın (54) kullandığı 20 ZC 1704 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak devrildi.
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