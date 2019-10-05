Denizli’de hayvanların keyfi yerinde

Denizli'de sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete aldığı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, ilk yılını tamamladı.

Denizli'de sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete aldığı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, ilk yılını tamamladı. Merkezde bugüne dek 10 bini aşkın hayvana müdahale edilirken, bine yakın kedi ve köpek de sahiplendirildi. 1 yılda 30 bin hayvanseverin ziyaret ettiği tesise özellikle çocukların ilgisi büyük. Eşi benzeri bulunmayan 135 dönüm alana sahip dev tesiste 1 yılda 10 bin 200 sokak hayvanına bakım, tedavi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunuldu.