Denizli’de gençler arasında ‘yan baktın’ kavgası

Denizli'de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında 1 kişi vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Alper Caddesi üzerinde yaşları 16-17 arasında değişen yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. Yan baktın' tartışması ile büyüyen olayda 16 yaşındaki A.S., bacağından aldığı 2 bıçak darbesi yaralanarak kaçmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan A.S., sonrasında bir aracın arkasına saklanmaya çalıştığı esnada karşı grubun saldırısına tekrar uğrayarak bu defa karnından bıçaklandı.