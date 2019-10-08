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Buldan’da bir günde 240 kuş gözlemlendi

Buldan’da bir günde 240 kuş gözlemlendi
Giriş Tarihi: 8.10.2019

tarafından dolayısıyla 'nde etkinlik düzenlendi. 500 dekarlık Yayla Gölü çevresinde 34 farklı türde 240'ı aşkın kuş fotoğraflandı.

Dünya Kuşları Koruma Kurumu tarafından Avrupa Kuş Gözlem Günü dolayısıyla Buldan Süleymanlı Yayla Gölü'nde etkinlik düzenlendi. Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın'ın ev sahipliğindeki etkinliğe çok sayıda kuş gözlemcisi katıldı. 500 dekarlık Yayla Gölü çevresinde 34 farklı türde 240'ı aşkın kuş fotoğraflandı.

HASAN DURNA

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