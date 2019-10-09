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Denizli Bozkzurt'ta

Denizli Bozkzurt'ta deprem

09.10.2019, 20:29 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,20:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de 'ne göre 3,9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Denizli'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 8.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde depremi yaşadığını hatırlatarak, bu sarsıntıyla biraz tedirgin olduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde köylerde bazı binalar hasar görmüştü.

DHA

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