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'de lise öğrencisinin şüpheli ölümü

Denizli'de lise öğrencisinin şüpheli ölümü

16.10.2019, 19:45

'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 'ndeki ormanlık alanda lise öğrencisi Cüneyt S. (17) ağaca asılı halde bulundu , lise öğrencisi Cüneyt S. (17), ormanlık alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında dolaşanlar, ağaca asılı erkek cesedini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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