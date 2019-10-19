Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer alan 'Neşeli Günler' filmi Denizli'de gerçek oldu. 1986 yılında evlendikten sonra şiddetli geçimsizlik yüzünden 2010 yılında boşanan çift, boşandıktan 9 yıl sonra bugün tekrar evlendi. İlk evliliğinde gelinlik giyinemeyen gelin ikinci evliliğinde bu arzusunu yerine getirirken, çift mutluluklarını kucaklarını aldığı torunları ile yaşadı.

Denizli'de yaşanan ve Türk filmlerine taş çıkartan olayda, Fatma Civanalan (48) ve Süleyman Dilek (52) 1986 yılında dünya evine girdi. Çiftin aradan geçen 24 yıl içinde 3 erkek bir kız çocukları oldu. Ancak çift 2010 yılında şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma kararı aldı. 7 yıl boyunca hiç görüşmeyen ve evlenmeyen Dilek ve Civanalan çifti ilk çocukları Muhammet Dilek'in evlenmek istemesiyle yan yana gelerek görüştüler. Bu sırada Muhammet Dilek evlendi ve iki çocuğu oldu.