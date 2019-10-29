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’de 2 otomobil çarpıştı, yaralandı

Denizli’de 2 otomobil çarpıştı, karı koca yaralandı

29.10.2019, 11:59

’de meydana gelen trafik kazasından adeta parçalanan otomobil içerisindeki yaralandı. sonrası otomobilin koparak yola savrulan lastikleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Çivril ilçesi Konak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çağrı Kabakoğlu idaresindeki 20 ABC 768 plakalı otomobil, Mehmet Akdağ yönetimindeki 20 LF 999 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Akdağ'ın kullandığı otomobil adeta parçalarken araç içerisinde bulunan sürücü Akdağ ile eşi Nevriye Akdağ yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada parçalanan otomobilin lastiklerinin yol ortasına savrulması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İHA

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