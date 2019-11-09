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'de zehir tacilerinden akılalmaz yöntem

Denizli'de zehir tacilerinden akılalmaz yöntem

09.11.2019, 09:22

'de narkotik polisi yaklaşık 3 ay süren takip sonrası zehir tacirlerine yönelik özel harekat polisi destekli şafak vakti operasyon yaptı. 6 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin trafiğini ise 'Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'ndan yönettikleri ortaya çıktı.

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