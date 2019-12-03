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’de dükkanında silahlı

Denizli’de oto kiralama dükkanında silahlı çatışma

03.12.2019, 12:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,13:45

’de bir iş yerinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. dükkanında yaşanan olayda baba ve oğlu ile karşı taraftan bir kişi yaralandı. Çatışmada vurulan yaralılardan birisini arkadaşı hastaneye götürürken, yolda gördüğü ambulansın önünü kesip arkadaşının silahla vurulduğunu söyleyip, sağlık görevlilerinden kendisini hastaneye götürmelerini istedi.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde iş yeri olarak faaliyet gösteren dükkanda meydana geldi.

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