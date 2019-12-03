Denizli’de oto kiralama dükkanında silahlı çatışma

Denizli’de bir iş yerinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Oto kiralama dükkanında yaşanan olayda baba ve oğlu ile karşı taraftan bir kişi yaralandı. Çatışmada vurulan yaralılardan birisini arkadaşı hastaneye götürürken, yolda gördüğü ambulansın önünü kesip arkadaşının silahla vurulduğunu söyleyip, sağlık görevlilerinden kendisini hastaneye götürmelerini istedi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri olarak faaliyet gösteren dükkanda meydana geldi.