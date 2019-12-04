İşyerinde tartışma cinayetle bitti

Denizli'de bir oto kiralama dükkanına gelen Ersin Özkan ve Mustafa Eş ile işyeri sahibi 57 yaşındaki Ahmet Ünal ve oğlu 33 yaşındaki Ali Ünal arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Ahmet Ünal ile oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ünal yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ve otomobille kaçan Mustafa Eş'in yakalanması için çalışma başlattı.

HASAN DURNA