Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı

Kalbinden vurduğu arkadaşına ölmemesi için kalp masajı yapan acil tıp teknisyeni, ölünce de gömmeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Hamza Dirmilli, “Ölmemesi için elimden geleni yaptım” dedi

Denizli'de birlikte alkol alan arkadaşlar arasında bir kadın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa süreli kavganın yaşandığı çiftlik evinde acil tıp teknisyeni Hamza Dirmilli kavgayı ayıran 3 arkadaşının gözleri önünde belindeki silahı çekerek, "Ağzından çıkana dikkat et seni vururum" diyerek arkadaşı Sercan Yıldırım'a doğrulttu. Bu esnada namlusunda mermi bulunan silah patladı.

ARKADAŞLARI İHBAR ETTİ

Tek kurşunla göğsünden vurulan Sercan Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. Köpek çiftliği sahibi Yıldırım kalbine aldığı tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından panikleyen Serhat Ç. Savaş Ş. ve Tolga Y. olaydan kimseye bahsetmeyeceklerine dair söz verip çiftlik evinden ayrıldı. Sabah saatlerinde ismini vermeyen bir kişi 112'yi arayarak Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkiinde bulunan köpek çiftliğinde öldürülen bir kişinin cesedinin gömüleceği ihbarında bulundu. Bunun üzerine köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede bir erkek cesedini çukur açıp gömmeye çalıştığı ileri sürülen Hamza Dirmilli'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede çuval içerisindeki cesedin köpek çiftliğinin sahibi Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

SİLAH ANİDEN PATLADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, suçüstü yakalanan Hamza Dirmilli ile gece birlikte alkol aldıkları Serhat Ç.Savaş Ş. ve Tolga Y'yi de gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Sercan Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi

Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği olayla ilgili bir kişinin de halen arandığı belirtildi.



'SERCAN BENIM EN İYİ ARKADAŞIMDI'

Cinayet zanlısı Hamza Dirmilli polise verdiği ilk ifadesinde, köpek çiftliğinde alkol almak için bir araya geldiklerini ve bir süre sonra aralarında daha önceden tanıdıkları bir kadın yüzünden tartışma yaşadıklarını anlattı. Sercan Yıldırım'ın kendisine küfrederek üzerine saldırdığını belirten Dirmilli, korkutmak için doğrulttuğu silahın da patladığını söyledi. Sercan Yıldırım'ı yanlışlıkla vurduğunu belirten Dirmilli, arkadaşını hayata döndürmek için kalp masajı yaptığını fakat öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını, halıya sarıp çuvala koyarak gömmeye çalıştığını söyledi. Dirmilli, "O benim arkadaşımdı, kaza ile vurdum ölmemesi için elimden geleni yaptım ama kurtaramadım. Korktuğum içinde gömüp ortalardan kaçmayı planladım. Çok pişmanım " dedi.

HASAN DURNA