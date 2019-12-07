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'de vahşet! Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

07.12.2019, 13:29 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019,14:34

'nin ilçesinde, uyruklu Daşmurat Nazari, aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği boğazlarından bıçaklayıp, öldürdü. Nazari, olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

'Denizli'de vahşet evi! Arkadaşlarını öldürüp teslim olmaya böyle gitmiş'

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