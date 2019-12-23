Son dakika haberine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen yolcu midibüsündeki 8 yaşındaki çocuk öldü, 27 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü, 27 kişi yaralandı.
Çivril'den şehir merkezine yolcu taşıyan Cengiz Koca idaresindeki 20 L 9969 plakalı midibüs, sağanağın etkili olduğu Denizli-Çal yolunun Zıpır Yokuşu mevkisinde şarampole devrildi.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalarak yaşamını yitiren Halil Cansolak'ın (8) cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.
Yaralanan 27 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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