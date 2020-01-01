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'de diş hekiminin feci sonu! Arkadaşları da tedavi altına alındı

Denizli'de diş hekiminin feci sonu! Arkadaşları da tedavi altına alındı

01.01.2020, 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020,14:46

'de, yılbaşında alkol komasına girdikleri değerlendirilen 26 yaşındaki , 2 arkadaşı tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle bir araya gelen 6 arkadaş, B.T'nin evinde geç saatlere kadar eğlendi.

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