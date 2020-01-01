Denizli'de, yılbaşında alkol komasına girdikleri değerlendirilen 26 yaşındaki diş hekimi, 2 arkadaşı tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle bir araya gelen 6 arkadaş, B.T'nin evinde geç saatlere kadar eğlendi.
Denizli'de diş hekiminin feci sonu! Arkadaşları da tedavi altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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