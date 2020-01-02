Yeni yıl kutlaması kâbusa döndü

Denizli'de yılbaşı kutlamasına katılan 26 yaşındaki diş hekimi Betül Karaayvaz, alkol komasına girerek hayatını kaybetti. Kutlamada alkol alan diğer iki kişi ise komada.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, diş hekimi arkadaşı Kaan Yardım ile doktor Süleyman Ali Yazıcıoğlu ise komaya girdi. Güzelköy Mahallesi'nde Berkay T. (30), yeni yıl için arkadaşlarını eve davet etti. Altı genç alkol aldı.



KAÇAK VE SAHTE DEĞİL

Sabah uyandıklarında üç kişinin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, 112'yi aradı. Betül ölmüştü. Bilinçleri kapalı olan diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelenmek üzere evden gıda ve içecek numunesi alınırken, yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı belirlendi.

HASAN DURNA