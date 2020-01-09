Denizli'de son dakika deprem haberi! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Denizli'den son dakika deprem haberi geldi. Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3.7 olarak duyurdu. İşte yaşanan son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.7 kilometre altında saat 07.52'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



