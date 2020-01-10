TOKİ Denizli'de hangi ilçelere konut yapacak? Denizli TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ 100 bin konut ile ilgili detaylar

16 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayan ve 15 Ocak 2020 Çarşamba günü sona erecek olan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak olan konutların Denizli'nin hangi ilçelerinde inşa edileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Denizlili vatandaşlar tarafından '2020 Afyon TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne nasıl başvuru yapılır? Denizli TOKİ 100 bin konut başvuru şartları neler? Denizli TOKİ konut başvurusu ne zaman son gün? Denizli TOKİ konutları için hangi bankaya ne kadar para yatırmak gerekiyor? İşte 2020 Denizli TOKİ 100 bin konutlarıyla ilgili detaylar...