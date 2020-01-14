Alacak yüzünden 3 kişiyi öldürüp canına kıydı

Denizli Pamukkale’de, 7 bin liralık borcunu ödemeyen Ramazan Küçük’ü öldüren dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan intihar etti. Arslan’ın intihardan önce, 10 bin liralık alacağı için işyerinde de iki kardeşi katlettiği ortaya çıktı

Denizli'de alacak meselesi yüzünden tartıştığı 3 kişiyi öldüren zanlı, aynı tabancayla intihar etti. Pamukkale ilçesinde, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 53 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ü (53) evinde tabancayla başından vurarak öldüren Hüseyin Arslan, ardından aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Polisin araştırmasında Arslan'ın, intihardan önce işyerinde de 10 bin lira alacaklı olduğu Veli-Mustafa Akpınar kardeşleri öldürdüğü belirlendi.



ÜÇ EL ATEŞ ETTİ

Küçükdere mahallesinde 40 yaşındaki Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacaklı olduğu evli ve 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün evine giderek parasını istedi. Evin bahçesinde başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, Arslan yanında getirdiği silahla Küçük'e üç el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



2 CESET DAHA ÇIKTI

Jandarma ekipleri cinayetin ardından yakalamak için operasyon başlattığı Hüseyin Arslan'ın kullandığı 35 Z 4274 plakalı otomobili Pamukkale yolu Küçükdere kavşağında park halinde buldu. Çevrede yapılan incelemede Arslan'ın da cesedi bulundu. Yapılan incelemede Arslan'ın cinayet silahıyla kendi kafasına sıktığı belirlendi. Polis ekipleri araştırmasını derinleştirince, dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan'ın intihar etmeden önce iki kişiyi daha öldürdüğünü belirledi. Arslan'ın, Küçük'ü öldürüp intihar etmeden önce, Eskihisar mahallesindeki işyerinde Veli ve Mustafa Akpınar kardeşleri tabancayla başlarından vurarak öldürdüğü öğrenildi. Akpınar kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Katil zanlısı Arslan'ın, Akpınar kardeşlerden de 10 bin lira alacağı olduğu ortaya çıktı.



SELAHATTİN ALP