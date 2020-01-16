Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki Seda Kesikbaş öldü, 2 kardeşi Sude ve Sena Kesikbaş tedavi altına alındı.
Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta yaşayan tekstil işçisi Pervin Kesikbaş, evde bulunan 13 yaşındaki ikiz kızları Seda ve Sude ile 8 yaşındaki Sena'dan haber alamayınca durumu yakınlarına bildirdi.
Denizli'de kardeşleri ölüm ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.