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'de kardeşleri ölüm ayırdı

Denizli'de kardeşleri ölüm ayırdı

16.01.2020, 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020,10:54

'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki Seda Kesikbaş öldü, 2 kardeşi Sude ve Sena Kesikbaş tedavi altına alındı.

Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta yaşayan tekstil işçisi Pervin Kesikbaş, evde bulunan 13 yaşındaki ikiz kızları Seda ve Sude ile 8 yaşındaki Sena'dan haber alamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

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