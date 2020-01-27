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'de operasyonuna 3 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

27.01.2020, 16:59

'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
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