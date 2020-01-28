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hastasına ‘ATT’ işkencesi

ALS hastasına ‘ATT’ işkencesi
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Denizli'de yaklaşık 2 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ALS hastası 62 yaşındaki kadının karnına, tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım servisinde, tırnak ya da kesici bir cisimle Acil Tıp Teknisyeni'nin baş harfleri olan 'ATT' yazıldığı iddia edildi. Yaşlı kadının ailesi olaydan sonra çektikleri fotoğraflarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BUNLARDA MERHAMET YOK
Olaydan sonra Koç'un özellikle de 'yoğun bakıma' gideceksin dediklerinde ağlamaya başladığını ifade eden Cemile İlgün, yengesine yapılanların merhametsizlik olduğunu savundu. Savunulmaz bir hastayı yapılanlara inanamadıklarını ifade eden İlgün, "Her yoğun bakıma girişinde bir şeyler kaybedip geliyor, yoğun bakım korkusundan konuşması biraz daha azalıyor. 'Yoğun bakım' dediğiniz zaman ağlıyor. Savunmasız bir hastayı bu hale getirdiler. Yazıklar olsun diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Merhameti olan bir insan bunu yapmamalı ama demek ki insanlarda merhamet yok" dedi.

AÇIKLAMA YAPMADILAR
Konu ile ilgili özel sağlık hastanesi yetkilerinden alınan bilgide ise sürecin yargıya taşınmasından dolayı açıklama yapılmayacağı ancak konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne de gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

SEBAHATTİN ALP

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