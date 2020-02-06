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'de kalınlığı 10 cm'ye yaklaştı! En çok sevinen çocuklar oldu

Denizli'de kar kalınlığı 10 cm'ye yaklaştı! En çok sevinen çocuklar oldu

06.02.2020, 18:14 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020,18:15

’nin Çameli ilçesinde dün gece başlayan yağış sonrası kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. İlçe adeta beyaza bürünürken çocuklar karın keyfini çıkardı.

Denizli'nin en yüksek ilçelerinden birisi olan ve 1350 metrelik rakıma sahip olan Çameli ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 cm'yi buldu. Kar nedeniyle ilçe geneli adeta beyaz örtüye büründü.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ

Kar yağışına en fazla sevinenler ise her zaman olduğu gibi çocuklar oldu. Kar nedeniyle ilçedeki bazı yollarda trafikte sıkıntılar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri ise kar küreme çalışmaları yaptı. Karın keyfini çıkaran çocuklar ise bol bol kar topu oynayıp, kardan adam yaptılar.

İHA

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